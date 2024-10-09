«Юта» стала восьмой командой в эпоху расширения НХЛ, которая победила в первой игре в лиге

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Хозяева обыграли соперников со счётом 5:2.

Данная игра стала первой официальной для «Юты» в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Юта» стала восьмой командой в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/1968), которая победила в первой игре в лиге. Ранее это сделали «Окленд Силз», «Лос-Анджелес Кингз», «Баффало Сэйбрз», «Калгари Флэймз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Оттава Сенаторз» и «Вегас Голден Найтс».

В следующем матче «Юта» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 октября.