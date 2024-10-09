Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Канаева стала лицом новой ледовой арены в Омске

Двукратная олимпийская чемпионка Канаева стала лицом новой ледовой арены в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Одна из самых титулованных гимнасток, двукратная олимпийская чемпионка в многоборье Евгения Канаева стала новым амбассадором одного из крупнейших многофункциональных комплексов в стране — новой ледовой арены в Омске.

«Омск играет важную роль в спортивной жизни России. У нас одна из сильнейших школ гимнастики, и я благодарна судьбе за то, что моё становление как спортсменки происходило именно здесь. Теперь же у города есть ультрасовременная площадка для проведения спортивных и досуговых мероприятий. В том числе – международного турнира по художественной гимнастике. Я горжусь, что могу представлять арену, которая является символом современных спортивных достижений, вдохновляет новое поколение спортсменов и позволяет делать спорт доступным и привлекательным для всех», – приводит слова Евгении Канаевой пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».

Напомним, новая арена открылась 1 октября 2022 года и за два года работы заняла особое место в жизни Омска, став домашним стадионом хоккейного клуба «Авангард», самой популярной спортивной и концертной площадкой региона, а также значимым элементом современной системы подготовки молодых хоккеистов.

Материалы по теме
«Круто, но я концентрируюсь на другом». Капитан «Авангарда» — о хет-трике из передач
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android