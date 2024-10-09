Инсайдер НХЛ: Мичков в новом сезоне может претендовать на звание суперзвезды

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в подкасте Daily Faceoff высказался касаемо результатов российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Матвей Мичков в новом сезоне может претендовать на звание суперзвезды. Он действительно превзошёл ожидания «Флайерз» в тренировочном лагере. Клуб очень доволен его сочетанием соперничества и мастерства.

Я не предсказываю грандиозный сезон с 85, 90 очка. Но то, чего мы ждём от Мичкова в сезоне, — то, что он действительно покажет себя как будущее этой команды, на которое многие люди смотрели последние пару лет издалека», — заявил Серавалли.

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.