В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер

Джессика Кэмпбелл официально дебютировала помощницей главного тренера «Сиэтл Кракен» Дэна Байлсмы во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Пресс-служба клуба сообщила, что Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперёд», — заявила Кэмпбелл.

Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.