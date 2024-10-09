Капитан «Флориды» Барков повторил достижения Яромира Ягра и Уэйна Гретцки

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков во встрече с «Бостон Брюинз» отдал результативную передачу на гол Сэма Райнхарта в концовке первого периода.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Барков отдал голевую передачу в 10-м матче открытия подряд. В истории лиги только два хоккеиста имели как минимум такой же результат. Яромир Ягр отдавал ассист в 10 матчах открытия подряд, Уэйн Гретцки — в 13 встречах подряд.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.