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Сидни Кросби высказался о скорой 500-й шайбе Евгения Малкина в НХЛ

Сидни Кросби высказался о скорой 500-й шайбе Евгения Малкина в НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о скорой 500-й шайбе нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в НХЛ. Напомним, российскому форварду до этой отметки осталось забить два гола.

«Я думаю об этом каждый раз, когда мы оказываемся на таких позициях. Это нечто особенное, когда ты смотришь на определённые воспоминания за прошедшие годы, которые ты всегда будешь помнить. Приятно быть частью этого.

Мы знаем, насколько он близок к 500 голам. Надеюсь, в первой игре сезона мы увидим, как он это сделает», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Первую игру нового сезона «пингвины» проведут дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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