«Нанята из-за внешности». Болельщики неоднозначно восприняли первую женщину-тренера в НХЛ

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Североамериканские болельщики в социальных сетях неоднозначно восприняли назначение Джессики Кэмпбелл — первой женщины-тренера в НХЛ — в «Сиэтл Кракен».

Представляем некоторые из комментариев болельщиков, которые как критиковали данное решение клуба, так и поддержали тренера:

«Нанята из-за внешности»;

«В раздевалке «Сиэтла» теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла»;

«Просто пиар-ход»;

«Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ»;

«Помогает проложить путь всем женщинам в спорте»;

«Давайте, тренер Джессика, творите историю»;

«Её кухня выглядит странно»;

«Зачем изобретать велосипед?»

Напомним, Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.