«Нанята из-за внешности». Болельщики неоднозначно восприняли первую женщину-тренера в НХЛ
Североамериканские болельщики в социальных сетях неоднозначно восприняли назначение Джессики Кэмпбелл — первой женщины-тренера в НХЛ — в «Сиэтл Кракен».
Представляем некоторые из комментариев болельщиков, которые как критиковали данное решение клуба, так и поддержали тренера:
- «Нанята из-за внешности»;
- «В раздевалке «Сиэтла» теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла»;
- «Просто пиар-ход»;
- «Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ»;
- «Помогает проложить путь всем женщинам в спорте»;
- «Давайте, тренер Джессика, творите историю»;
- «Её кухня выглядит странно»;
- «Зачем изобретать велосипед?»
Напомним, Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.
Комментарии