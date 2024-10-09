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«Нанята из-за внешности». Болельщики неоднозначно восприняли первую женщину-тренера в НХЛ

«Нанята из-за внешности». Болельщики неоднозначно восприняли первую женщину-тренера в НХЛ
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Североамериканские болельщики в социальных сетях неоднозначно восприняли назначение Джессики Кэмпбелл — первой женщины-тренера в НХЛ — в «Сиэтл Кракен».

Представляем некоторые из комментариев болельщиков, которые как критиковали данное решение клуба, так и поддержали тренера:

  • «Нанята из-за внешности»;
  • «В раздевалке «Сиэтла» теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла»;
  • «Просто пиар-ход»;
  • «Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ»;
  • «Помогает проложить путь всем женщинам в спорте»;
  • «Давайте, тренер Джессика, творите историю»;
  • «Её кухня выглядит странно»;
  • «Зачем изобретать велосипед?»

Напомним, Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.

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