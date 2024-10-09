«Тампа‑Бэй» заранее покинула Флориду из-за надвигающегося урагана «Милтон»

«Тампа‑Бэй Лайтнинг» в понедельник покинула штат Флорида из‑за надвигающегося урагана «Милтон», сообщает NewsObserver.

«Лайтнинг» отправились в Роли (Северная Каролина), чтобы там продолжить подготовку к стартовому матчу сезона с «Каролиной Харрикейнз», который пройдёт 11 октября.

Сообщается, что игрокам разрешили взять с собой в Северную Каролину семьи и домашних животных.

«То, что происходит, прискорбно, правда. Хорошо, что у нас есть возможность взять с собой наши семьи, близких и домашних животных. Во Флориде осталось много людей, которые не могут уехать. Надеюсь, с ними всё будет в порядке, мы поможем им, когда вернёмся», — заявил главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер.

По прогнозам, ураган «Милтон», которому присвоена максимальная, пятая категория, обрушится на район залива Тампа в среду вечером. Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей штата немедленно эвакуироваться.