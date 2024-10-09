Дегтярёв: менеджмента, который сделал всё для «Амура», в клубе не осталось

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о работе менеджмента «Амура» и поделился ожиданиями от результатов дальневосточного клуба в будущем.

«За «Амуром» не слежу, некогда. Но клуб действительно очень добротный. Там, правда, менеджмента не осталось, который сделал всё, о чём вы сказали, — финансовая чистота, спортивный результат, хороший, добротный календарь. Кстати, календарь нынешнего сезона КХЛ довольно комфортный для «Амура» — это наше наследие. Об этом мы договаривались с КХЛ, ещё когда я был губернатором.

Что ждёт клуб впереди? Не знаю. Там новое руководство, новый президент, новые попечители, новый губернатор и его видение дальнейшего развития. Оно может быть другим, отличным от моего. Хочется, чтобы «Амур» достигал поставленных целей. Мной как губернатором была поставлена цель — выиграть в 2026 году Кубок Гагарина. Сейчас у нас приближается конец 2024-го. Посмотрим, как пойдёт. Буду рад, если это случится», — приводит слова Дегтярёва «Известия».