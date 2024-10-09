Олег Браташ рассказал о тяжёлой травме нападающего «Лады» Алтыбармакяна

Главный тренер «Лады» Олег Браташ заявил, что у нападающего тольяттинского клуба Андрея Алтыбармакяна перелом ноги.

«У Андрея перелом ноги. Потребуется две недели, как я помню, чтобы кость срослась. Сейчас ему наложили гипс, а после уже обычная процедура восстановления. Состояние у него весёлое, как и всегда», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Алтыбармакян сыграл за «Ладу» 11 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (2+2) очка. Тольяттинский клуб после 13 матчей набрал 10 очков и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» встретится с «Сибирью» сегодня, 9 октября.