«Мы не маленькие дети». Форвард московского «Динамо» — об эмоциональном состоянии клуба

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский после поражения от «Металлурга» (3:5) рассказал о состоянии бело-голубых.

— Очень обидное поражение вышло. Почему так произошло?

— Это очень обидно — в третьем периоде терять такое преимущество. Пока не могу сказать причины, будем разбираться.

— Насколько такие поражения бьют по эмоциональному состоянию?

— Мы все здесь уже не маленькие дети. Все нормально относятся к этому и понимают всё. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться на кого-то, просто сделать выводы и идти дальше, — приводит слова Римашевского сайт «Динамо».

Отметим, что «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.