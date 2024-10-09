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«Мы не маленькие дети». Форвард московского «Динамо» — об эмоциональном состоянии клуба

«Мы не маленькие дети». Форвард московского «Динамо» — об эмоциональном состоянии клуба
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Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский после поражения от «Металлурга» (3:5) рассказал о состоянии бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 10:11 (5x3)     1:1 Уил (О'Делл) – 15:50 (5x4)     1:2 Кудрявцев (Римашевский, Ильенко) – 18:52 (5x5)     1:3 О'Делл (Комтуа, Адамчук) – 35:07 (5x5)     2:3 Вовченко – 41:04 (5x5)     3:3 Козлов (Коробкин, Силантьев) – 48:44 (5x5)     4:3 Михайлис (Силантьев, Козлов) – 51:00 (5x4)     5:3 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 57:57 (en)    

— Очень обидное поражение вышло. Почему так произошло?
— Это очень обидно — в третьем периоде терять такое преимущество. Пока не могу сказать причины, будем разбираться.

— Насколько такие поражения бьют по эмоциональному состоянию?
— Мы все здесь уже не маленькие дети. Все нормально относятся к этому и понимают всё. Нужно делать выводы. Нет времени расстраиваться и обижаться на кого-то, просто сделать выводы и идти дальше, — приводит слова Римашевского сайт «Динамо».

Отметим, что «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.

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