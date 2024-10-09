Экс-защитник СКА: без Евгения Кузнецова Иван Демидов ушёл в тень

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов рассказал, как травма нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова сказалась на форварде Иване Демидове.

«На старте сезона командам с большими изменениями в составе, а у СКА много новых ребят пришло, требуется определённое время, чтобы сыграться. И было много разговоров о Евгении Кузнецове. Тройка Кузнецов, Демидов, Кузьмин очень прилично выглядела. К сожалению, Кузнецов получил травму, и Демидов без него ушёл в тень», — приводит слова Сафронова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Демидов провёл 13 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.