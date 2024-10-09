Олимпийский чемпион рассказал о причинах нестабильной игры «Амура» в сезоне

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал нестабильную игру «Амура» в нынешнем сезоне.

«Гальченюк, Дрозг, Бродхёрст, Хохлачёв, Дюрандо — у Хабаровска есть лидерская группа в нападении. С таким составом в КХЛ ты обязан забрасывать больше двух шайб за игру!

Владивосток уловил тенденцию на атакующий хоккей, в который теперь играют не только в НХЛ, но и в Европе, в КХЛ. Хабаровск шаг в этом направлении ещё, видимо, не сделал.

В отличие, например, от «Лады», у которой есть стабильный первый номер — Подъяпольский, у «Амура» нет ярко выраженного лидера в воротах, да и линия обороны — не самая сильная на Востоке. На мой взгляд, в такой ситуации Хабаровск должен играть от сильных сторон своего состава — то есть от атаки», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.