«Барыс» перевёл двух нападающих в список травмированных

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что в ходе выездной серии повреждения получили Кирилл Савицкий и Роман Старченко. Нападающие переведены в список травмированных и пропустят ближайшие игры астанчан.

Кроме этого, сообщается, что выведены из лазарета форварды Батырлан Муратов и Руслан Оспанов.

«Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Вячеслава Буцаева набрала пять очков за 14 матчей. В следующей игре казахстанский клуб встретится на своём льду с омским «Авангардом». Матч состоится завтра, 10 октября, и начнётся в 17:00 мск. «Барыс» потерпел пять поражений в последних пяти встречах.