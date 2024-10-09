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Роман Ротенберг поздравил Виктора Козлова с 200-м матчем в качестве главного тренера в КХЛ

Роман Ротенберг поздравил Виктора Козлова с 200-м матчем в качестве главного тренера в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил Виктора Козлова с 200-м матчем в качестве главного тренера в КХЛ. Ротенберг приложил видео гола Александра Овечкина в ворота сборной Канады на Олимпиаде 2006 года в Турине. Передачу форварду отдал Виктор Козлов.

Напомним, ранее свой 200-й матч в КХЛ провёл сам Роман Ротенберг. Специалист остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейной отметкой, и заявил о дискриминации по национальному признаку.

Накануне, 8 октября, главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как относится к тому, что матч с ЦСКА (0:2) стал для него юбилейным 200-м в КХЛ.

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