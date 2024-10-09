Первый официальный гол «Юты» в истории клуба в НХЛ

Сегодня, 9 октября, завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Хозяева обыграли соперников со счётом 5:2.

Первый официальный гол «Юты» в истории клуба в НХЛ забил Дилан Гюнтер с передач Майкла Кесселринга и Логана Кули.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Данная игра стала первой официальной для «Юты» в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Юта» стала восьмой командой в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/1968), которая победила в первой игре в лиге.