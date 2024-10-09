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Первый официальный гол «Юты» в истории клуба в НХЛ

Первый официальный гол «Юты» в истории клуба в НХЛ
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Сегодня, 9 октября, завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Хозяева обыграли соперников со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гюнтер (Кесселринг, Кули) – 04:56     2:0 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 13:35     3:0 Хэйтон (Сергачёв, Шмальц) – 28:46     3:1 Терявяйнен (Бедард, Джонс) – 34:27     3:2 Фолиньо (Власик, Бедард) – 44:48     4:2 Гюнтер (Кули, Дурзи) – 59:18     5:2 Круз (Коул) – 59:38    

Первый официальный гол «Юты» в истории клуба в НХЛ забил Дилан Гюнтер с передач Майкла Кесселринга и Логана Кули.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Данная игра стала первой официальной для «Юты» в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Юта» стала восьмой командой в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/1968), которая победила в первой игре в лиге.

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