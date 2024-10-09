Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Впервые за 14 лет у каждой команды НХЛ в сезоне есть капитан

8 октября канадский нападающий Джордан Эберле был назначен капитаном «Сиэтл Кракен». Как сообщает пресс-служба НХЛ, впервые с сезона-2010/2011 у каждой команды лиги есть капитан.

Сообщается, что Сидни Кросби является самым долгоиграющим капитаном из ныне действующих, занимая эту должность в «Питтсбург Пингвинз» с 31 мая 2007 года.

Полный список команд с капитанами:

«Анахайм Дакс» — Радко Гудас;

«Бостон Брюинз» — Брэд Маршан;

«Баффало Сэйбрз» — Расмус Далин;

«Калгари Флэймз» — Микаэль Баклунд;

«Каролина Харрикейнз» — Джордан Стаал;

«Чикаго Блэкхоукс» — Ник Фолиньо;

«Колорадо Эвеланш» — Габриэль Ландеског;

«Коламбус Блю Джекетс» — Бун Дженнер;

«Даллас Старз» — Джейми Бенн;

«Детройт Ред Уингз» — Дилан Ларкин;

«Эдмонтон Ойлерз» — Коннор Макдэвид;

«Флорида Пантерз» — Александр Барков;

«Лос—Анджелес Кингз» — Анже Копитар;

«Миннесота Уайлд» — Джаред Сперджен;

«Монреаль Канадиенс» — Ник Судзуки;

«Нэшвилл Предаторз» — Роман Йози;

«Нью—Джерси Дэвилз» — Нико Хишир;

«Нью—Йорк Айлендерс» — Андерс Ли;

«Нью—Йорк Рейнджерс» — Джейкоб Труба;

«Оттава Сенаторз» — Брэди Ткачук;

«Филадельфия Флайерз» — Шон Кутюрье;

«Питтсбург Пингвинз» — Сидни Кросби;

«Сан-Хосе Шаркс» — Логан Кутюр;

«Сиэтл Кракен» — Джордан Эберле;

«Сент—Луис Блюз» — Брэйден Шенн;

«Тампа—Бэй Лайтнинг» — Виктор Хедман;

«Торонто Мэйпл Лифс» — Остон Мэттьюс;

«Юта» — Клейтон Келлер;

«Ванкувер Кэнакс» — Куинн Хьюз;

«Вегас Голден Найтс» — Марк Стоун;

«Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин;

«Виннипег Джетс» — Адам Лаури.