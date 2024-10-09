Впервые за 14 лет у каждой команды НХЛ в сезоне есть капитан

8 октября канадский нападающий Джордан Эберле был назначен капитаном «Сиэтл Кракен». Как сообщает пресс-служба НХЛ, впервые с сезона-2010/2011 у каждой команды лиги есть капитан.
Сообщается, что Сидни Кросби является самым долгоиграющим капитаном из ныне действующих, занимая эту должность в «Питтсбург Пингвинз» с 31 мая 2007 года.
Полный список команд с капитанами:
«Анахайм Дакс» — Радко Гудас;
«Бостон Брюинз» — Брэд Маршан;
«Баффало Сэйбрз» — Расмус Далин;
«Калгари Флэймз» — Микаэль Баклунд;
«Каролина Харрикейнз» — Джордан Стаал;
«Чикаго Блэкхоукс» — Ник Фолиньо;
«Колорадо Эвеланш» — Габриэль Ландеског;
«Коламбус Блю Джекетс» — Бун Дженнер;
«Даллас Старз» — Джейми Бенн;
«Детройт Ред Уингз» — Дилан Ларкин;
«Эдмонтон Ойлерз» — Коннор Макдэвид;
«Флорида Пантерз» — Александр Барков;
«Лос—Анджелес Кингз» — Анже Копитар;
«Миннесота Уайлд» — Джаред Сперджен;
«Монреаль Канадиенс» — Ник Судзуки;
«Нэшвилл Предаторз» — Роман Йози;
«Нью—Джерси Дэвилз» — Нико Хишир;
«Нью—Йорк Айлендерс» — Андерс Ли;
«Нью—Йорк Рейнджерс» — Джейкоб Труба;
«Оттава Сенаторз» — Брэди Ткачук;
«Филадельфия Флайерз» — Шон Кутюрье;
«Питтсбург Пингвинз» — Сидни Кросби;
«Сан-Хосе Шаркс» — Логан Кутюр;
«Сиэтл Кракен» — Джордан Эберле;
«Сент—Луис Блюз» — Брэйден Шенн;
«Тампа—Бэй Лайтнинг» — Виктор Хедман;
«Торонто Мэйпл Лифс» — Остон Мэттьюс;
«Юта» — Клейтон Келлер;
«Ванкувер Кэнакс» — Куинн Хьюз;
«Вегас Голден Найтс» — Марк Стоун;
«Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин;
«Виннипег Джетс» — Адам Лаури.