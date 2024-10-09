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Трактор — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 9 октября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Челябинский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подопечные Бенуа Гру после 12 встреч имеют в активе 18 баллов.

«Адмирал» после 12 матчей набрал 14 очков. Дальневосточный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока.

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