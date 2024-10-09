«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 9 октября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Челябинский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подопечные Бенуа Гру после 12 встреч имеют в активе 18 баллов.
«Адмирал» после 12 матчей набрал 14 очков. Дальневосточный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока.