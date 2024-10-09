«Лада» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 9 октября, в Тольятти пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2024, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Тольяттинский клуб после 13 матчей набрал 10 очков и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Сибирь» с 16 баллами в активе после 13 встреч располагается на четвёртом месте в таблице Востока. Подопечные Вадима Епанчинцева в последних двух матчах одержали две победы с общим счётом 10:3.