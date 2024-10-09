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В СКА назвали вратаря, который отправился в «Сочи» после прихода Заврагина в стан армейцев

В СКА назвали вратаря, который отправился в «Сочи» после прихода Заврагина в стан армейцев
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СКА официально объявил о возвращении из аренды в «Сочи» вратаря Егора Заврагина. В сезоне-2024/2025 19-летний голкипер дебютировал в КХЛ и провёл в лиге шесть матчей. В этих играх Егор одержал три победы и один раз сыграл «на ноль» при 94,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,21.

Также сообщается, что в «Сочи» отправится вратарь Евгений Волохин, которого армейцы выменяли у «Югры» на денежную компенсацию.

СКА после 13 матчей набрал 17 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками в активе занимает последнее, 11-е место в таблице Запада.

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