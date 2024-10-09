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Вице-президент КХЛ отреагировал на критику в адрес СКА за отношение к потолку зарплат

Вице-президент КХЛ отреагировал на критику в адрес СКА за отношение к потолку зарплат
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на критику в адрес СКА за отношение к потолку зарплат.

— Что вы думаете о критике в адрес СКА за отношение к потолку зарплат?
— В КХЛ есть регламент. Если они выполняют его полностью, то какая критика может быть? Любая команда хочет получить хороших игроков, любая команда хочет выиграть Кубок Гагарина. Главное — соблюдать все законы, правила, регламент КХЛ. В этом ничего плохого я не вижу. Все пытаются взять лучших игроков, чтобы команда была сильнее. Главное — выполнять регламент.

— СКА прописывает обширные бонусы новичкам.
— Это личное дело клуба, это я обсуждать не могу. В регламенте это не запрещено, поэтому они, наверное, на это и идут, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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