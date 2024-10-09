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Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом. Желаем удачи Евгению на новой должности!» — сказано в сообщении клуба.

«Ястребы» после 13 сыгранных встреч имеют в активе 11 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующей игре «Авангард» встретится с «Барысом» 10 октября.

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