Бердин впервые отправился на выезд «Авангарда», голкипер ещё не играл в текущем сезоне

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала состав команды на выездные матчи с «Барысом» (10 октября), «Металлургом» (12 октября) и «Трактором» (14 октября).

Впервые в сезоне на выездные игры «ястребов» отправился голкипер Михаил Бердин, который в нынешней регулярке ещё не играл из-за травмы. Также отметим отсутствие в составе «Авангарда» нападающего Ивана Николишина, который в сезоне-2024/2025 провёл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

«Ястребы» после 13 сыгранных встреч имеют в активе 11 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.