Ротенберг: СКА не самый дорогой клуб в России, потолок зарплат КХЛ уравнивает шансы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о результатах армейского клуба, учитывая бюджет команды в каждом сезоне.

– В СМИ можно часто встретить публикации, что самый дорогой хоккейный клуб в стране не смог добиться высоких спортивных высот – вылетел из Кубка Гагарина, а победил в нём клуб с куда более скромным бюджетом. И это вечный вопрос: насколько бюджет определяет успех в спорте?

– Во-первых, СКА не самый дорогой хоккейный клуб в стране. Некоторые СМИ публикуют зарплатные ведомости, и по ним видно, что есть клубы, которые тратят на зарплаты больше нас, есть большая группа команд, которые тратят сравнимые с нами суммы.

Потолок зарплат в КХЛ уравнивает шансы и повышает градус борьбы. У нас очень конкурентная лига, где мало кто может долго удерживаться на победной волне. Свежий пример ЦСКА – взяли два Кубка Гагарина подряд, а в прошлом году вылетели уже в первом раунде.

Мы делаем ставку на планомерное развитие всей клубной системы, начиная от детских команд академии и до основного состава. Наша молодёжная команда «СКА-1946» взяла два Кубка Харламова за последние три года.

Уверен, что спокойная работа вдолгую рано или поздно принесёт большие победы и в КХЛ. У команды, построенной по такому принципу, больше шансов повторить успех несколько лет подряд. Главное – обеспечить стабильный приток талантливой молодёжи в основной состав, — цитирует Ротенберга «Бизнес журнал».

СКА после 13 матчей набрал 17 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками в активе занимает последнее, 11-е место в таблице Запада.