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«В раздевалке же все ходят раздетые». Каменский — о женщине-тренере «Сиэтла»

«В раздевалке же все ходят раздетые». Каменский — о женщине-тренере «Сиэтла»
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о первой женщине-тренере в НХЛ. С сезона-2024/2025 Джессика Кэмпбелл дебютировала в лиге в качестве ассистента главного тренера «Сиэтл Кракен».

«Ничего критического в этом не вижу. У нас же равноправие, пусть человек занимается, чем хочет. Интересный эксперимент. Но не знаю, как девушка может работать в мужской команде, для меня это интересно. Тут даже вопрос не к тому, как она может учить мужиков играть в хоккей. Мужская команда – это же раздевалка, там все ходят раздетые. Это тоже надо учитывать. Если это скаут или консультант, который сверху матчи смотрит, то это одно. Всё зависит от функций, которые она выполняет», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Пресс-служба клуба сообщила, что Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.

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