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Кирилл Капризов высказался о возможном новом контракте с «Миннесотой»

Кирилл Капризов высказался о возможном новом контракте с «Миннесотой»
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Российский нападающий Кирилл Капризов высказался о возможном новом контракте с «Миннесотой Уайлд».

«У меня осталось ещё два года [по контракту], и я просто стараюсь не думать об этом, потому что сезон только начинается. Это новый чемпионат, и я хочу попасть в плей-офф. Но мне нравится выступать здесь. Я просто стараюсь сейчас играть в хоккей и не думать о контракте, потому что у меня много времени», — цитирует Капризова The Athletic.

Капризов в прошлом сезоне сыграл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 96 (46+50) очков. «Миннесота» заняла 10-е место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

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