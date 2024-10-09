Нападающий «Бостона» ударил линейного судью по руке клюшкой и был удалён
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Нападающий «Бостон Брюинз» Макс Джонс в середине встречи с «Флоридой Пантерз» ударил линейного судью по руке клюшкой.
Главный арбитр встречи удалил форварда «Брюинз» на две минуты за неспортивное поведение.
В следующей игре «Бостон Брюинз» на своём льду примет «Монреаль Канадиенс». Встреча регулярного сезона НХЛ на льду «Ти-Ди Гарден» состоится 11 октября в 2:00 мск.
Напомним, сегодня, 9 октября, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Беннетт (Родригес) – 06:27 2:0 Луостаринен (Лунделль, Райнхарт) – 07:31 2:1 Заха (Линдхольм, Пик) – 15:33 (sh) 3:1 Райнхарт (Барков) – 18:34 (sh) 4:1 Беннетт (Грир) – 19:34 5:1 Гаджович (Боквист, Балинскис) – 29:12 5:2 Макэвой (Бичер, Линдхольм) – 32:32 6:2 Родригес (Ткачук, Экблад) – 46:26 6:3 Фредерик (Бразо) – 56:51 6:4 Пастрняк (Макэвой) – 58:15 (pp)
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