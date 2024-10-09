Нападающий «Бостона» ударил линейного судью по руке клюшкой и был удалён

Нападающий «Бостон Брюинз» Макс Джонс в середине встречи с «Флоридой Пантерз» ударил линейного судью по руке клюшкой.

Главный арбитр встречи удалил форварда «Брюинз» на две минуты за неспортивное поведение.

В следующей игре «Бостон Брюинз» на своём льду примет «Монреаль Канадиенс». Встреча регулярного сезона НХЛ на льду «Ти-Ди Гарден» состоится 11 октября в 2:00 мск.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.