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«Хочется, чтобы оставался в хоккее». Каменский высказался о завершении карьеры Анисимова

«Хочется, чтобы оставался в хоккее». Каменский высказался о завершении карьеры Анисимова
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о завершении карьеры Артёма Анисимова.

— Поздравляю Артёма с завершением! У него была хорошая карьера, он хорошо себя проявил. Поиграл в хоккей, получил огромное удовольствие. Хочется, чтобы он не останавливался, после завершения карьеры был в хоккее и тот опыт, который накопил, передавал молодым ребятам. Чтоб вообще передавал свой опыт и оставался в хоккее. Такие люди, которые прошли такую школу, провели такую хоккейную карьеру, конечно, могут принести большую пользу российскому хоккею.

— Учитывая опыт Артёма, он будет полезен не только российскому хоккею, но и в принципе хоккею как виду спорта.
— Ну естественно! Но я говорю про российский хоккей — он же российский хоккеист. А то, что такие люди могут приносить пользу хоккею, об этом и говорить даже не надо. Это естественно! — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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