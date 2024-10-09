Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы и готов сыграть в ближайшем матче

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о возвращении в состав травмированного нападающего Евгения Кузнецова. В середине сентября форвард получил травму плеча, первоначальные сроки восстановления Кузнецова составляли два месяца.

«Женя Кузнецов возвращается в игру! Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет с минским «Динамо». Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!

Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально чётко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки. Ждём Женю в «Ледовом» уже в четверг!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, россиянин вернулся из НХЛ в минувшем межсезонье и подписал четырёхлетний контракт со СКА. За свой клуб Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков.