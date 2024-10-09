«Оттава» заключила новый контракт с вратарём Линусом Улльмарком на $ 33 млн

«Оттава» заключила новый контракт с вратарём Линусом Улльмарком. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, соглашение рассчитано сроком на четыре года на общую сумму $ 33 млн с кэпхитом в $ 8,25 млн. «Сенаторз» выменяли Улльмарка у «Бостона» в прошедшее межсезонье.

Всего за карьеру Улльмарк принял участие в 10 матчах в плей-офф НХЛ, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 3,59 шайбы за матч. В нынешнем сезоне он провёл два матча в плей-офф за «Бостон».

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Оттава» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. «Бостон» финишировал на четвёртом месте. В плей-офф команда проиграла «Флориде» в серии со счётом 2-4.