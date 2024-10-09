Агент вратаря Заврагина: ждём от Егора чего-то впечатляющего в СКА

Представитель агентства WINNERS Александр Черных оценил возвращение 19-летнего голкипера Егора Заврагина в СКА. Молодой вратарь находился в аренде в «Сочи», но по решению петербургского клуба был возвращён из аренды и пополнил состав СКА.

«У Заврагина действующий контракт, и, соответственно, права принадлежат СКА. На сегодняшний день тренерский штаб и менеджмент приняли такое решение, и они считают, что Егор усилит вратарскую бригаду команды. Поэтому он собрался и поехал.

— Его игра в последних матчах впечатлила тренерский штаб СКА?

— Я не могу говорить за тренерский штаб СКА, но, скорее всего, да. У Егора очень хорошие задатки, ждём от него чего-то впечатляющего. Это не только моё мнение, но и многих специалистов по вратарскому цеху. Надеемся, что Егор Заврагин будет радовать хорошей игрой в СКА так же, как и в «Сочи», что он будет помогать команде одерживать победы, — цитирует Черных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Заврагин провёл шесть матчей в чемпионате КХЛ, отразив 94,1% бросков. Голкипер выступал в команде Сергея Зубова на правах аренды. Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе вратаря СКА Никиты Серебрякова в ЦСКА.