СКА и «Югра» совершили обмен вратарями. В обмен на Евгения Волохина «Югра» получила голкипера Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию, сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба. Волохин отправился в «Сочи» на правах аренды.

Югорский воспитанник Волохин преимущественно выступал в «Мамонтах Югры», суммарно сыграв в МХЛ 82 матча при проценте отражённых бросков 93,4 % и коэффициенте надёжности 1,83. В прошлом году проспект «Монреаль Канадиенс» был признан лучшим голкипером МХЛ по среднему количеству шайб, пропускаемых за игру.

Кирилл Герасимюк является двукратным обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946» в 2022 и 2024 годах. В прошлом сезоне Кирилл стал лучшим вратарём МХЛ по количеству отражённых бросков. На уровне ВХЛ Герасимюк провёл 22 матча за «СКА-Неву», в которых отразил 92,4 % бросков.