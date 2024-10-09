Валерий Ничушкин посетил матч «Трактора» с «Адмиралом»

В эти минуты в Челябинске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин посетил эту игру. Воспитанника челябинского клуба заметили на трибунах и показали на медиакубе дворца.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

По ходу прошлого сезона Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре. Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог завершить по личным причинам.