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«Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс»

«Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс»
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Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс», сообщает пресс-служба омичей. Омский клуб получил спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

Скленичка в прошлом сезоне-2023/2024 провёл 62 матча за «Барыс», в которых набрал 33 очка — забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач.

В текущем сезоне Николишин провёл за «Авангард» 11 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на счету 28-летнего форварда 282 матча, в которых Николишин набрал 121 очко — забросил 48 шайб и отдал 73 результативные передачи.

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