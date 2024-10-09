Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс», сообщает пресс-служба омичей. Омский клуб получил спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

Скленичка в прошлом сезоне-2023/2024 провёл 62 матча за «Барыс», в которых набрал 33 очка — забросил восемь шайб и отдал 25 результативных передач.

В текущем сезоне Николишин провёл за «Авангард» 11 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на счету 28-летнего форварда 282 матча, в которых Николишин набрал 121 очко — забросил 48 шайб и отдал 73 результативные передачи.