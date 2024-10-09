Вратарь «Сиэтла», проведший один полноценный сезон в НХЛ, подписал контракт на $ 25 млн

«Сиэтл» подписал новый контракт с вратарём Джоуи Даккордом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано сроком на пять лет на общую сумму $ 25 млн с кэпхитом в $ 5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2025/2026.

Прошлый сезон для 27-летнего голкипера стал первым полноценным в НХЛ. Голкипер провёл 50 матчей в сезоне-2023/2024, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 91,6% и коэффициентом надёжности 2,46.

Всего в НХЛ Даккорд провёл 69 матчей, в которых одержал 22 победы с процентом отражённых бросков 90,7% и коэффициентом надёжности 2,77. В прошлом сезоне «Сиэтл» не сумел пробиться в плей-офф, заняв 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ.