«Судья с кулака мне в печень ударил». Куляш — о румынском хоккее

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Денис Куляш рассказал, как получил удар на льду от румынского арбитра, отмахнулся и был наказан 12-матчевой дисквалификацией. Российский защитник играл за румынскую «Чиксереду» с 2019 по 2021 год.

«Мы с игроком одним сцепились, и судья подумал, что мы драться будем. Но никто со мной драться не хотел. Кто дрался, больше не подъезжали ко мне. Судья сзади подъехал и с кулака мне в печень ударил. Этого никто не знал и этого не заметили. Я замахнулся на него и получил 12 матчей дисквалификации. Шесть матчей шло на румынскую лигу и шесть — на венгерскую. Я перед всеми извинился, но я был не прав, что замахнулся.

Я собрал команду, руководство и отказался от месячной зарплаты из-за того, что пропускал 12 матчей. Фактически месяц я бесплатно тренировался, но это не проблема. Деньги ушли в команду», — цитирует Куляша Legalbet.

Денис Куляш в составе «Чиксереды» трижды становился чемпионом Эрсте лиги, в которой выступают румынские и венгерские клубы.