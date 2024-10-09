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Трактор — Адмирал, результат матча 9 октября, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть «Адмирал» и одержать пятую победу подряд
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5)     2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)    

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, отлично сыграв на пятачке перед воротами. Ассистентами выступили Григорий Дронов и Никита Тертышный. Вторую свою шайбу Кадейкин забросил в третьем периоде, реализовав большинство с передачи Стивена Кэмпфера. «Адмирал» не смог реализовать большинство в формате «пять на три» в середине третьего периода. Голкипер «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» одержал пятую победу подряд и возглавил Восточную конференцию КХЛ.

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