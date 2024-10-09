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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил третий дубль в сезоне

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0.

Дублем отметился нападающий «Трактора» Александр Кадейкин. Это уже третий дубль опытного форварда в текущем сезоне. Кадейкин пополнил состав челябинского клуба в межсезонье. Форвард оформлял дубли в матчах с «Салаватом Юлаевым» (3:5) и «Авангардом» (4:2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего на счету Кадейкина в текущем сезоне 13 матчей и 7 (6+1) набранных очков.