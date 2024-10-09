Бывший защитник КХЛ Куляш рассказал, как в Румынии угнал клубный автобус

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Денис Куляш рассказал, как в шутку угнал клубный автобус румынской команды «Чиксереда». Российский защитник играл за румынскую «Чиксереду» с 2019 по 2021 год.

«Я люблю пошутить. На заправке завёл автобус и поехал. Водитель бежал с заправки, и я думал, он меня пришибёт. Я, конечно, не имел права этого делать, но у меня есть категория, разрешающая управлять автобусом. У меня отец всю жизнь на автобусе проработал, я в Омске ездил тоже. Русские и европейцы шутку оценили, но от руководства я потом выслушал: безопасность, мог угробить всех. Но я далеко-то на дорогу и не выехал. Чуть-чуть проехал по заправке и вернул его на место», — цитирует Куляша Legalbet.

Денис Куляш в составе «Чиксереды» трижды становился чемпионом Эрсте лиги, в которой выступают румынские и венгерские клубы.