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Лавиолетт отреагировал на решение Шестёркина отклонить контрактное предложение «Рейнджерс»

Лавиолетт отреагировал на решение Шестёркина отклонить контрактное предложение «Рейнджерс»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил решение российского голкипера Игоря Шестёркина не принимать контрактное предложение клуба. Клуб предлагал россиянину новый контракт сроком на восемь лет с зарплатой $ 11 млн в год. «Рейнджерс» откроют новый сезон матчем с «Питтсбургом» в ночь на 10 октября.

«Я думаю, Игорь сосредоточен на хоккее. Я не особо вникаю в эти вещи и в то, что пишут. У нас есть группа игроков, которая приехала сюда, чтобы сыграть сегодня, и это то, на чём мы сосредоточены», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,66 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.

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