Лавиолетт отреагировал на решение Шестёркина отклонить контрактное предложение «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил решение российского голкипера Игоря Шестёркина не принимать контрактное предложение клуба. Клуб предлагал россиянину новый контракт сроком на восемь лет с зарплатой $ 11 млн в год. «Рейнджерс» откроют новый сезон матчем с «Питтсбургом» в ночь на 10 октября.

«Я думаю, Игорь сосредоточен на хоккее. Я не особо вникаю в эти вещи и в то, что пишут. У нас есть группа игроков, которая приехала сюда, чтобы сыграть сегодня, и это то, на чём мы сосредоточены», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,66 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.