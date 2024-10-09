«Победа – самый главный итог». Александр Кадейкин – о матче с «Адмиралом»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Адмиралом» (2:0), в котором форвард оформил свой третий дубль в текущем сезоне.

— Победа — самый главный итог. Создавали много моментов, могли забивать больше. Я думаю, что сегодня игра шла под нашу диктовку. Мы довольны встречей, результатом и содержанием игры.

— У вас шесть шайб в сезоне и три дубля. Как можно оценить такой факт?

— Да никак, так случается. Совпадает. Хорошо, что голы есть, это самое главное.

— Игра «5 на 3» в конце третьего периода — важнейший эпизод матча?

— Да, я думаю это важный эпизод. Ребята здорово отстояли, можно сказать, что закрыли игру. Пару моментов было неприятных. Зак хорошо подтащил, и ребята где-то на себя поймали и вывели шайбу в сложные моменты. Поэтому можно сказать, что такой ключевой момент тоже был.

— «Адмирал» вышел играть вторым номером, вы доминировали в зоне соперника. Это была установка, учитывая любовь гостей к контратакам?

— Мы везде стараемся играть активно, первым номером, неважно с кем, неважно против кого. Мы не подстраиваемся под соперника. То, что «Адмирал» играл вторым номером, это уже их ответственность, — сказал Кадейкин «Чемпионату».