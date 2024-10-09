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«Победа – самый главный итог». Александр Кадейкин – о матче с «Адмиралом»

«Победа – самый главный итог». Александр Кадейкин – о матче с «Адмиралом»
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Адмиралом» (2:0), в котором форвард оформил свой третий дубль в текущем сезоне.

— Победа — самый главный итог. Создавали много моментов, могли забивать больше. Я думаю, что сегодня игра шла под нашу диктовку. Мы довольны встречей, результатом и содержанием игры.

— У вас шесть шайб в сезоне и три дубля. Как можно оценить такой факт?
— Да никак, так случается. Совпадает. Хорошо, что голы есть, это самое главное.

— Игра «5 на 3» в конце третьего периода — важнейший эпизод матча?
— Да, я думаю это важный эпизод. Ребята здорово отстояли, можно сказать, что закрыли игру. Пару моментов было неприятных. Зак хорошо подтащил, и ребята где-то на себя поймали и вывели шайбу в сложные моменты. Поэтому можно сказать, что такой ключевой момент тоже был.

— «Адмирал» вышел играть вторым номером, вы доминировали в зоне соперника. Это была установка, учитывая любовь гостей к контратакам?
— Мы везде стараемся играть активно, первым номером, неважно с кем, неважно против кого. Мы не подстраиваемся под соперника. То, что «Адмирал» играл вторым номером, это уже их ответственность, — сказал Кадейкин «Чемпионату».

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5)     2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)    
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