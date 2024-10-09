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«Лада» трижды отыгрывалась в счёте и обыграла «Сибирь» в овертайме

«Лада» трижды отыгрывалась в счёте и обыграла «Сибирь» в овертайме
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорном матче одержали тольяттинцы со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кара (Пьянов) – 01:49 (5x5)     1:1 Джозефс (Коромыслов, Сафин) – 18:27 (5x5)     1:2 Бутузов (Мёрфи) – 31:27 (5x5)     2:2 Фисенко (Кугрышев) – 33:32 (5x5)     2:3 Широков – 36:47 (5x5)     3:3 Пайгин (Сафин) – 45:17 (5x5)     4:3 Попугаев (Михайлов) – 62:33 (4x3)    

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Владислав Кара с передачи Валентина Пьянова. В концовке первого периода Трой Джозефс сравнял счёт в матче. Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала Владимир Бутузов с передачи Тревора Мёрфи вывел гостей вперёд, затем Михаил Фисенко вновь сравнял счёт. Капитан «Сибири» Сергей Широков не реализовал буллит, а вскоре отличился с игры и вывел гостей вперёд. «Лада» в третий раз в матче смогла отыграться, благодаря голу Зията Пайгина. Овертайм завершился в пользу «Лады», благодаря точному броску Никиты Попугаева.

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