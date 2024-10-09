«Лада» трижды отыгрывалась в счёте и обыграла «Сибирь» в овертайме

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорном матче одержали тольяттинцы со счётом 4:3 в овертайме.

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Владислав Кара с передачи Валентина Пьянова. В концовке первого периода Трой Джозефс сравнял счёт в матче. Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала Владимир Бутузов с передачи Тревора Мёрфи вывел гостей вперёд, затем Михаил Фисенко вновь сравнял счёт. Капитан «Сибири» Сергей Широков не реализовал буллит, а вскоре отличился с игры и вывел гостей вперёд. «Лада» в третий раз в матче смогла отыграться, благодаря голу Зията Пайгина. Овертайм завершился в пользу «Лады», благодаря точному броску Никиты Попугаева.