Бенуа Гру — о победе над «Адмиралом»: хороший матч, но не лучший наш темп

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил тяжёлую победу над «Адмиралом» (2:0) и отметил, что команде было непросто найти игровой ритм после длительного выезда.

«Мы вернулись с нашего долгого выезда, отсутствовали дома шесть дней. Скажу, что непросто играть первый домашний матч после долгого выезда. Хороший матч. Но, возможно, не лучший наш темп. Когда мы вели со счётом 1:0, мне хотелось, чтобы мы забросили вторую шайбу, так как с таким счётом игра идёт на грани. Потом случился важный гол в большинстве, а после этого мы отлично выступили в меньшинстве, нейтрализовав большинство соперника», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

Главными героями матча стали нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, оформивший дубль, и вратарь Зак Фукале, записавший на свой счёт «сухой» матч.