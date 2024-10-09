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Бенуа Гру — о победе над «Адмиралом»: хороший матч, но не лучший наш темп

Бенуа Гру — о победе над «Адмиралом»: хороший матч, но не лучший наш темп
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил тяжёлую победу над «Адмиралом» (2:0) и отметил, что команде было непросто найти игровой ритм после длительного выезда.

«Мы вернулись с нашего долгого выезда, отсутствовали дома шесть дней. Скажу, что непросто играть первый домашний матч после долгого выезда. Хороший матч. Но, возможно, не лучший наш темп. Когда мы вели со счётом 1:0, мне хотелось, чтобы мы забросили вторую шайбу, так как с таким счётом игра идёт на грани. Потом случился важный гол в большинстве, а после этого мы отлично выступили в меньшинстве, нейтрализовав большинство соперника», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

Главными героями матча стали нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, оформивший дубль, и вратарь Зак Фукале, записавший на свой счёт «сухой» матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5)     2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)    
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