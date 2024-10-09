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«Мы много времени провели в самолете». Тамбиев назвал причины поражения от «Трактора»

«Мы много времени провели в самолете». Тамбиев назвал причины поражения от «Трактора»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил поражение в матче с «Трактором» (0:2) и отметил усталость команды после длительных перелётов.

«Завершали свой тяжёлый выезд. Пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, играли самоотверженно. Понимали, что «Трактор» обладает одной из самых мощных атак в лиге. Были неплохие моменты, не хватило резкости и свежести в реализации. Не хватило чуть-чуть в концовке, при 5х3.

— Вы сказали, что провели сложный выезд. Как удается ребят поддерживать в таком состоянии в таких условиях?
— Я не люблю жаловаться. Мы знаем, где находимся. Перелеты между городами – для многих это были первые такие перелеты, в Минск мы долго летели. Мы много времени провели в самолете. Мы быстрые и резкие были в Тольятти – в обоих матчах. «Трактор» мощная команда в атаке. Мы много времени тратили, чтобы отобрать у соперника шайбу, — цитирует Тамбиева пресс-служба челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5)     2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)    
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