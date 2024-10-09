«Мы много времени провели в самолете». Тамбиев назвал причины поражения от «Трактора»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил поражение в матче с «Трактором» (0:2) и отметил усталость команды после длительных перелётов.

«Завершали свой тяжёлый выезд. Пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, играли самоотверженно. Понимали, что «Трактор» обладает одной из самых мощных атак в лиге. Были неплохие моменты, не хватило резкости и свежести в реализации. Не хватило чуть-чуть в концовке, при 5х3.

— Вы сказали, что провели сложный выезд. Как удается ребят поддерживать в таком состоянии в таких условиях?

— Я не люблю жаловаться. Мы знаем, где находимся. Перелеты между городами – для многих это были первые такие перелеты, в Минск мы долго летели. Мы много времени провели в самолете. Мы быстрые и резкие были в Тольятти – в обоих матчах. «Трактор» мощная команда в атаке. Мы много времени тратили, чтобы отобрать у соперника шайбу, — цитирует Тамбиева пресс-служба челябинского клуба.