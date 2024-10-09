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«Лучший вратарь, кого видел. С ним есть чувство неуязвимости». Экс-игрок НХЛ о Шестёркине

«Лучший вратарь, кого видел. С ним есть чувство неуязвимости». Экс-игрок НХЛ о Шестёркине
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Экс-форвард «Флориды» и «Рейнджерс», ныне нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что российский голкипер Игорь Шестёркин является лучшим вратарём в мире.

«Шести — вообще лучший вратарь, которого я видел. Рядом с ним появляется какое-то особое чувство. Чувство неуязвимости, пожалуй — есть уверенность, что он не пропустит вообще ничего, он вообще не предназначен для этого. Повезло видеть кого-то, кто является лучшим на своей позиции. Такую возможность ценишь в каждом виде спорта, на таких игроков здорово смотреть даже со скамейки», — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате», завтра, 10 октября, в 10:00 мск.

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