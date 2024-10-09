Тревор Мёрфи повторил рекорд результативной серии для защитников в истории КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи повторил рекорд результативной серии для игроков обороны в истории КХЛ. Канадец отметился результативной передачей в матче с «Ладой» (3:4 ОТ) и продлил свою результативную серию до 10-ти матчей. За этот игровой отрезок Мёрфи набра 17 очков — забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач.

Рекордные серии в КХЛ также принадлежат защитникам:

Даррен Диц («Барыс») – 11 (4+7) очков в 10 матчах в сезоне-2018/2019.

Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») – 15 (2+13) очков в 10 матчах в сезоне-2014/2015.

Крис Ли («Металлург») – 13 (5+8) очков в 10 матчах в сезоне-2013/2014.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» 11 октября.