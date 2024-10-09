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Тревор Мёрфи повторил рекорд результативной серии для защитников в истории КХЛ

Тревор Мёрфи повторил рекорд результативной серии для защитников в истории КХЛ
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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи повторил рекорд результативной серии для игроков обороны в истории КХЛ. Канадец отметился результативной передачей в матче с «Ладой» (3:4 ОТ) и продлил свою результативную серию до 10-ти матчей. За этот игровой отрезок Мёрфи набра 17 очков — забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач.

Рекордные серии в КХЛ также принадлежат защитникам:

Даррен Диц («Барыс») – 11 (4+7) очков в 10 матчах в сезоне-2018/2019.
Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») – 15 (2+13) очков в 10 матчах в сезоне-2014/2015.
Крис Ли («Металлург») – 13 (5+8) очков в 10 матчах в сезоне-2013/2014.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» 11 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кара (Пьянов) – 01:49 (5x5)     1:1 Джозефс (Коромыслов, Сафин) – 18:27 (5x5)     1:2 Бутузов (Мёрфи) – 31:27 (5x5)     2:2 Фисенко (Кугрышев) – 33:32 (5x5)     2:3 Широков – 36:47 (5x5)     3:3 Пайгин (Сафин) – 45:17 (5x5)     4:3 Попугаев (Михайлов) – 62:33 (4x3)    
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