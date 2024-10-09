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Игроки «Салавата Юлаева» навестили травмированного Глеба Кузьмина в больнице Москвы

Игроки «Салавата Юлаева» навестили травмированного Глеба Кузьмина в больнице Москвы
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Игроки «Салавата Юлаева» навестили травмированного Глеба Кузьмина в больнице Москвы. Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Позднее хоккеист успешно перенёс операцию в Москве.

Кузьмин рассказал, как проходит его реабилитация, а игркои пожелали ему скорейшего выздоровления.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В предыдущем матче «Салават Юлаев» уступил ЦСКА в Москве со счётом 0:2. В текущем сезоне Кузьмин провёл пять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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