Кадейкин рассказал, что необходимо сделать «Трактору», чтобы продлить победную серию
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что необходимо сделать челябинскому клубу, чтобы продлить победную серию, которая составляет уже пять выигранных матчей.
— Пять побед подряд — блестящий результат. Что важно не упустить, чтобы продолжить серию?
— Сохранить концентрацию, фокус, не терять игру. Вещи, которые мы делаем, те детали, которые тренируем. Сохранять структуру игры. Я думаю, что если мы все эти вещи сохраним, то и результат будет хороший, — сказал Кадейкин «Чемпионату».
Всего на счету Кадейкина в текущем сезоне 13 матчей и 7 (6+1) набранных очков. Опытный форвард оформил уже три дубля.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5) 2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)
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