Кадейкин рассказал, что необходимо сделать «Трактору», чтобы продлить победную серию

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что необходимо сделать челябинскому клубу, чтобы продлить победную серию, которая составляет уже пять выигранных матчей.

— Пять побед подряд — блестящий результат. Что важно не упустить, чтобы продолжить серию?

— Сохранить концентрацию, фокус, не терять игру. Вещи, которые мы делаем, те детали, которые тренируем. Сохранять структуру игры. Я думаю, что если мы все эти вещи сохраним, то и результат будет хороший, — сказал Кадейкин «Чемпионату».

Всего на счету Кадейкина в текущем сезоне 13 матчей и 7 (6+1) набранных очков. Опытный форвард оформил уже три дубля.