Епанчинцев о поражении от «Лады»: не хватило той свежести, которая была в предыдущих играх

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев посетовал на недостаток свежести в матче с «Ладой» (3:4 ОТ). Новосибирцы трижды по ходу встречи выходили вперёд в счёте, однако все три раза соперник сравнивал его и в итоге победил в овертайме.

«Наверное, я бы сказал, тольяттинцы не более мотивированные, а более свежие. Тем не менее мы играли правильно, создавали хорошие шансы. К сожалению, два гола пропустили из своего дома, можно так сказать, со своего пятака. Нельзя позволять такую роскошь. У нас были хорошие шансы в конце третьего периода, выход «два в ноль», поэтому могли и выиграть. Здорово поработали над меньшинством, я благодарен ребятам, что бились друг за друга, поблагодарил их после матча. Нам не хватило той свежести, которая была в предыдущих играх», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.