«Большой культурный шок». Экс-игрок НХЛ — о переезде в Россию

Экс-форвард «Флориды» и «Рейнджерс», ныне нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что испытал культурный шок от переезда в Россию.

— Как оцените свои первые матчи в КХЛ, саму лигу?

— Мне понравилась лига, это новый опыт для меня. Я провёл какое-то время в АХЛ, несколько матчей в НХЛ, поиграл в Швеции. Хоккей везде немного отличается. Думаю, моё время в Швеции помогло мне при переезде в Россию. Для меня этот переезд стал большим культурным шоком, очевидно! Многое здесь меня удивило. Но лига хороша, её считают одной из лучших в мире не просто так. У каждой команды есть талантливые игроки, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате» в четверг, 10 октября, в 10:00 мск.